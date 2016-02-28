Созин: «С выбором соперников для сборной по товарищеским матчам РФС поработал на твердую пятерку»

Футбольный эксперт, член Комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением о выборе соперников по товарищеским матчам сборной России в рамках подготовки к Евро-2016. Напомним, что в марте национальная команда сыграет против сборных Литвы и Франции, а в июне проведет встречи с Чехией и Сербией.

"Все соперники абсолютно достойные. Помните, как мы играли с Катаром на нейтральном поле и с Казахстаном ночью в Химках? А сейчас все делается для того, чтобы у Леонида Слуцкого получилась подготовка к Евро, чтобы было время и пространство для маневра. С Францией можно сыграть и оптимальным составом, который на 90 % будет основным на чемпионате Европы. Сборные Литвы, Чехии и Сербии – оптимальные спарринг-партнеры перед стартом крупного международного турнира. Один топовый соперник, Франция, и три крепких европейских сборных. Если бы эти команды попались в нашу отборочную группу, то все в один голос сказали бы, что это сильные и серьeзные соперники. Здесь РФС поработал на твердую пятерку.

Хотелось бы еще посмотреть на расширенный список сборной России. Например, будет ли вызван Ткачев, как себя будут чувствовать лидеры национальной команды, Александр Кокорин, Юрий Жирков и Роман Широков после перехода в другие клубы. Не удивлюсь, если увижу в заявке молодого динамовца Григория Морозова", - отметил Созин.