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    Семшов: «Вряд ли Широков или Еременко захотят сидеть в ЦСКА на лавке»

    Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о том, как главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий будет использовать новичка команды хавбека Романа Широкова.

    — Слуцкий, когда брал Широкова в ЦСКА, прекрасно отдавал себе отчет, что у последнего долго не было игровой практики. Значит, тренер учитывал все связанные с этим риски. Конечно, Леонид Викторович при этом учитывал и интересы национальной команды. Широков – очень важный игрок для сборной России, и перед решающей стадией чемпионата Европы ему нужна постоянная практика. Кроме того, как только пошли первые разговоры о возможном переходе Романа в ЦСКА, Слуцкий наверняка посвятил много времени анализу – где его лучше всего использовать и в сочетании с какими другими футболистами. Думаю, в итоге будет найден вариант, при котором на поле одновременно будут выходить и Широков, и Еременко, и Дзагоев. По-другому быть не может…

    — Понятно, что Широков будет играть на позиции "под нападающим", на которой в прошлом году выступал Еременко. У последнего остаются два варианта – либо на левый фланг, либо в запас.

    — Такими игроками, как Еременко и Широков, разбрасываться нельзя. Если людей подобного уровня мастерства, с соответствующими футбольными запросами и ожиданиями по части игрового времени, посадить на скамейку – в команде может возникнуть серьезный психологический дисбаланс. Вряд ли они захотят сидеть на лавке. Каждый из них способен привносить в игру ЦСКА креатив, причем этого креатива будет гораздо больше, если начинать матч с первых минут. И Леонид Викторович, конечно, это прекрасно понимает.

    Источник: Спортфакт

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    28.02.2016 14:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 28 февраля 2016, 22:56

      Чтобы там ни было, но в первую очередь Слуцкий тренер клуба, тренер ЦСКА.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 февраля 2016, 16:27

      При ротации и выходе в нападение Страндберга или Оланаре,Муса уйдет налево и там уже можно будет менять кого-то Еременко,Широков,Дзагоев без ущерба для атакующих действий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 февраля 2016, 16:21

      В полузащите можно сделать так!!!
      Опорка-Дзагоев,Вернблум

      Правый-Тошич
      Левый-Еременко
      Ц
      АП-Широков
      Вот и все,а Цауня и головин на замене!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > CSKA №1 28 февраля 2016, 16:41

      Слуц так и сделал, кстати, в матче с Малагой. И еще сделает

      0
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      Рейтинг: +15

      pahenskem > Майор Дзагоев 28 февраля 2016, 20:29

      А как же Натхо

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > pahenskem 29 февраля 2016, 20:46

      Который?

      -1
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