Кирьяков: «Не думаю, что в матче Франция – Россия накал страстей будет высок»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам, которые предстоит сыграть в рамках подготовки к Евро-2016.

"Литва расценивается как соперник, с которым нужно много атаковать, отрабатывать взаимодействие, постараться забить побольше голов. С Францией Россия проверит себя, увидит, на что она способна, хотя не думаю, что накал страстей будет высок.

Матч с Чехией – это прообраз встречи со Словакией. На всех уровнях – от юношеского футбола дол взрослого – команды примерно одного стиля. Что касается Сербии, то это команда хорошего европейского уровня. Учитывая, что матч будет последним перед финальной стадией чемпионата Европы, на поле выйдет боевой состав", - рассказал Кирьяков.