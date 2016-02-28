Россия сыграет с Литвой, Францией, Чехией и Сербией перед ЧЕ-2016

Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам, которые будут проведены в рамках подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2016 года. В марте подопечные Леонида Слуцкого сыграют со сборными Литвы и Франции, а в июне будут противостоять Чехии и Сербии. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко.

"Мы завершили программу подготовки, две игры в марте. В Москве с Литвой на "Открытие Арене" 26 марта, а 29-го марта игра с Францией в Париже. 1 и 5 июня сыграем с чехами и сербами", - проинформировал Мутко.