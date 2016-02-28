«Зенит» - «Кубань». Онлайн-трансляция

Сегодня вечером "Зенит" и "Кубань" открывают футбольный сезон в России. Краснодарская команда потерпела в межсезонье значительных изменений, потеряв нескольких ведущих футболистов, а "Зенит", наоборот, усилился и ставит перед собой задачу выиграть Кубок.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Кубань". Начало в 20:00. Не пропустите!