Защитник «Мидтьюлланда»: «Хотелось плакать после того, что со мной вытворял Депай»

Защитник "Мидтьюлланда" Андре Ремер после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:5) признался, что был шокирован игрой хавбека "манкунианцев" Мемфиса Депая.

"Я никогда не плакал после матча, но был близок к этому после того, что со мной вытворял Депай. Я был демотивирован после игры и не мог спать. Депай – лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Он умеет вообще все. Он проходил меня на скорости, обыгрывал и разворачивал меня, использовал невероятный дриблинг. Конечно, я бы не отказался от подстраховки партнеров. Но глупо обвинять своих ребят, когда Мемфис уничтожал меня раз за разом.

Я привез пенальти. Ох, а еще это ненужное удаление! Я же мог его избежать! В общем, эту игру я запомню надолго", – сказал датский защитник в интервью Ekstrabladet.