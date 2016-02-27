Раньери: «Наблюдал за Роналду в матче Лиги чемпионов – приличный молодой игрок»

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, чем заполнял двухнедельную паузу, образовавшуюся для его команды между двумя турами в Премьер-лиге.

"Дал разрешение игрокам отдохнуть, чего раньше за мной никогда не замечалось. До этого наибольшая пауза у них была в три дня... Тогда я, видимо, сошел с ума.

Я раздумывал все это время. У меня всегда под рукой ноутбук, и если выдается свободный час, я постоянно что-либо смотрю на нем. Затем уделяю время семье, после – опять час в компании ноутбука.

Я посещал поединок "Ромы" против "Реала" в Лиге чемпионов. Наблюдал за игрой Криштиану Роналду – приличный молодой игрок", – сказал Раньери.