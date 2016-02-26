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    «Динамо» арендовало Ещенко

    Защитник "Анжи" Андрей Ещенко перешел в "Динамо" на правах аренды.

    Сообщается, что договор футболиста с московским клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом розыгрыше РФПЛ Ещенко сыграл за "Анжи" 16 матчей.

    "Приятно вернуться в "Динамо" и снова стать частью клуба с большой историей и великими традициями. 10 лет назад я был молодой, неопытный, поэтому не получилось остаться в "Динамо". Сейчас все будет по-другому, и я постараюсь принести максимальную пользу клубу. Моя цель на ближайшее время – выходить в стартовом составе и добиваться положительного результата с командой. Уверен, у нас все получится", – прокомментировал сам Ещенко свой переход.

    Источник: ФК «Динамо»

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    26.02.2016 19:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 февраля 2016, 01:06

      С напами конечно туговато получается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 26 февраля 2016, 20:05

      Удачи Динамо! Надеюсь в сё в команде наладиться!

      2
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      Рейтинг: +87

      Polilux > evgeniykaras 26 февраля 2016, 20:58

      Спасибо родной ! В этом сезоне расхлебаем последствие прошлого руководства и к следующему сезону Динамо будет в порядке !

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