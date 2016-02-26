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    «Рубин» объявил о завершении своей трансферной кампании

    "Рубин" завершил свою зимнюю трансферную кампанию. Об этом казанский клуб сообщил в своем официальном twitter.

    Этой зимой стан "драконов" пополнили защитники Эмиль Бергстрем ("Юргорден") и Андрей Пилявский ("Заря"), а также полузащитники Денис Ткачук ("Зенит") и Мийо Цакташ ("Хайдук"). Покинули же казанцев в это трансферное окно вратарь Алиреза Хагиги, защитники Инал Гетигежев и Маурисио Лемос, а также форвард Рамиль Шейдаев.

    Напомним, что трансферное окно в России закрывается сегодня в полночь по московскому времени.

    Источник: ФК «Рубин»

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    26.02.2016 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 27 февраля 2016, 14:32

      чалый как тренер вылезал за счет негатива футболистов по отношению к Билу, теперь же с новыми игроками придется проявлять тренерские способности

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    • ...
      Рейтинг: +13

      Робб Старк 26 февраля 2016, 22:04

      неплохо

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