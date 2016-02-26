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    Веллитон может перейти в «Терек»

    Нападающий "Мерсин Идманюрду" Веллитон, ранее выступавший за московский "Спартак", в ближайшее время может стать игроком "Терека". Как сообщает источник, 29-летний форвард сегодня, в последний день трансферного окна должен прибыть в Грозный для подписания контракта с клубом.

    За время своего выступления за "Спартак" Веллитон трижды выигрывал серебряные медали чемпионата России, а также дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Всего за 132 игры в составе красно-белых бразилец забил 61 гол.

    В текущем сезоне турецкой Суперлиги нападающий принял участие в 16 матчах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

    Источник: Известия

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    26.02.2016 15:00
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 26 февраля 2016, 18:30

      Березуцкий ждет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 26 февраля 2016, 15:48

      бессмысленный трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 февраля 2016, 15:32

      Конифеев объявил о конце карьеры.
      Слуцкий бьется в экстазе.

      -3
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