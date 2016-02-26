Колосков: «Не вижу явного фаворита сегодняшних выборов нового главы ФИФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своих ожиданиях от предстоящих выборов нового главы ФИФА.

"Лично я не могу назвать явного фаворита сегодняшних выборов. У шейха Салмана и Джанни Инфантино примерно равные шансы. Все решат несколько голосов. Большую роль сыграют презентации программ кандидатов. Уверен, что нас ждут как минимум три тура", - заявил Колосков.

Напомним, что выборы президента ФИФА состоятся сегодня в швейцарском Цюрихе. В числе кандидатов на пост находятся глава Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, южноафриканец Токио Сексвале и бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань.