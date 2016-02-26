Казаков: «За своей формой Кержаков следит при помощи аппаратуры, купленной им для «Цюриха»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о том, как нападающий "Цюриха" Александр Кержаков надеется вернуться в национальную команду.

"Он потерял около миллиона евро, чтобы уехать играть в Цюрих, а потом попасть во Францию. Он вновь получил там статус звезды.

Он в идеальном физическом состоянии, которое отслеживает ежедневно – с помощью аппаратуры, купленной им на свои деньги для клуба, – и этой информацией владеют в сборной", - сказал Казаков.