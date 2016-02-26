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    Казаков: «За своей формой Кержаков следит при помощи аппаратуры, купленной им для «Цюриха»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал о том, как нападающий "Цюриха" Александр Кержаков надеется вернуться в национальную команду.

    "Он потерял около миллиона евро, чтобы уехать играть в Цюрих, а потом попасть во Францию. Он вновь получил там статус звезды.

    Он в идеальном физическом состоянии, которое отслеживает ежедневно – с помощью аппаратуры, купленной им на свои деньги для клуба, – и этой информацией владеют в сборной", - сказал Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2016 11:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      саша кул 26 февраля 2016, 13:51

      если это правда то керж молодец жду его на евро пусть у него все получиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 12:45

      Кокорин должен уступить место старшему Саше в сборной

      -1
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