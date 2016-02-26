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Щасны: «Мое мнение о «Краснодаре» не изменилось»

26 февраля 2016, 07:00

Главный тренер "Спарты" Зденек Щасны прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (3:0) и выход в следующую стадию турнира.

"Я называл "Краснодар" одним из фаворитов Лиги Европы и делал это не просто так. У Олега Кононова прекрасная команда, и мое отношение к ней не изменилось, даже несмотря на счет сегодняшнего матча.

Сегодня получилась игра двух разных таймов. До перерыва хозяева владели преимуществом и даже могли забить. А во втором тайме мы действовали здорово. Нам удалось воплотить в жизнь все задумки и победить сильного соперника.

Конечно, многое решил первый мяч. Хотя после него у меня еще не было уверенности в том, что мы пройдем дальше. Когда же мы забили второй гол, я понял, что победа от нас уже никуда не денется", - сказал Щасны.

Источник: УЕФА
Лига Европы Россия Краснодар Спарта Щасны Зденек
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