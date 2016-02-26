Щасны: «Мое мнение о «Краснодаре» не изменилось»

Главный тренер "Спарты" Зденек Щасны прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (3:0) и выход в следующую стадию турнира.

"Я называл "Краснодар" одним из фаворитов Лиги Европы и делал это не просто так. У Олега Кононова прекрасная команда, и мое отношение к ней не изменилось, даже несмотря на счет сегодняшнего матча.



Сегодня получилась игра двух разных таймов. До перерыва хозяева владели преимуществом и даже могли забить. А во втором тайме мы действовали здорово. Нам удалось воплотить в жизнь все задумки и победить сильного соперника.

Конечно, многое решил первый мяч. Хотя после него у меня еще не было уверенности в том, что мы пройдем дальше. Когда же мы забили второй гол, я понял, что победа от нас уже никуда не денется", - сказал Щасны.