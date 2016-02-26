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Аршавин присоединится к «Кайрату»

26 февраля 2016, 01:34
19

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью" этой зимой, в ближайшее время присоединится к казахстанскому "Кайрату". Как сообщает источник, 34-летний хавбек уже вылетел в Алма-Ату и должен прибыть в расположение команды в пятницу.

Отметим, что "Кайрат" возглавляет бывший тренер сборной России Александр Бородюк. Алма-Атинский клуб в прошлом году занял второе место в своем национальном первенстве и в сезоне 16/17 сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Россия Кайрат Аршавин Андрей Бородюк Александр
Комментарии (19)
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BlackMurder
1456440334
Вот это новость, это дно хочет еще и там подрубить, а давайте объеденим чемпионаты? Нее, всех игроков сборной вывезти в казахстан мусор убирать
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grand-igor
1456446204
на лавке просидит еще бабла подрубит
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Tri
1456456657
Его взяли для привлечения спонсоров, так как он медийное лицо. Играть он конечно же не будет, может пару раз на замену выйдет, и то скорее в рекламных целях.
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yanedo
1456459364
удачи
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REDWHITE_
1456463050
в Казахстане чипсы есть??
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bw17
1456465640
Потому что больше никто не зовёт.. ))
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Рулон Обоев
1456472871
Что то не открывается фото, на котором Аршавин присоединяется к "Кайрату".
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Gothic_Spirit
1456479096
да...андрюша заслужил,конечно. карьеру так легко убить,высказыванием на евро о "наших проблемах"
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Димон Алма-Ата
1456480623
Чем в Кайрат, лучше сразу бы карьеру закончил. Он и сам не знает, что это за ужас!
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westerose
1456493819
По рукам пошел Андрюшка...
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