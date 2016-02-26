Аршавин присоединится к «Кайрату»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью" этой зимой, в ближайшее время присоединится к казахстанскому "Кайрату". Как сообщает источник, 34-летний хавбек уже вылетел в Алма-Ату и должен прибыть в расположение команды в пятницу.

Отметим, что "Кайрат" возглавляет бывший тренер сборной России Александр Бородюк. Алма-Атинский клуб в прошлом году занял второе место в своем национальном первенстве и в сезоне 16/17 сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.