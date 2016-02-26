Кононов: «Краснодару в матче со «Спартой» не хватило быстрого гола»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов поделился первыми впечатлениями от игры своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты" (0:3).

"В игре было хорошее движение было, настрой. В первом тайме мы показали хороший футбол, но не реализовали свои моменты, в частности Ари, Страндберг. Конечно, не хватило нам гола. Все-таки это еврокубковый матч, нам надо было забить быстрый гол. Во втором тайме команда вышла безобразно, отсюда и было много потерь. "Спарта" быстро нас наказала за расхлябанность, за потери мяча. После удаления Каборе нам было сложно что-то противопоставить "Спарте".

В любом случае, я благодарю ребят за все кубковые матчи, которые отыграли. Да, тяжело делать выводы по последним двум играм. Я уже говорил, в первую очередь причины надо искать в себе, и та подготовка, которую мы провели, оказалась недостаточной. "Спарта" – очень хороший соперник, обе игры провела очень организованно. Поздравляю ее с заслуженным выходом в 1/8 финала Лиги Европы. А мы сделаем анализ этой игры и будем готовиться дальше к Кубку России и чемпионату", - сказал Кононов.