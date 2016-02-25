Колыванов: «Краснодар» сможет победить за счет характера и поддержки болельщиков»

Бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от матча "Краснодара" против пражской "Спарты" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в первой встрече подопечные Олега Кононова уступили чешской команде со счетом (0:1).

"Спарта" — это не та команда, которую нельзя пройти. Чешский клуб — команда с определенными амбициями, но европейским грандом не является.

Мы знаем потенциал "Краснодара". Команда обладает хорошим подбором футболистов, есть кому забить и исполнить. Понятно, что сложно возвращаться в европейскую кампанию без официальных матчей. Но за счет характера, бойцовских качеств и поддержки болельщиков "быки" смогут победить.

Прежде всего нужно не пропустить. Гол на выезде всегда играет очень важную роль. Надеюсь, что "Краснодар" выиграет у "Спарты" со счетом (2:0)", - сказал Колыванов.