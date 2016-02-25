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    Кержаков: «Чемпионат Швейцарии не сильнее российского, но это кузница молодых талантов»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий сейчас за "Цюрих", рассказал о чемпионате Швейцарии.

    "Об уровне чемпионата говорит прежде всего выступление команд в еврокубках: сейчас в Лиге Европы еще две команды играют. Нормальный, хороший чемпионат. Не скажу, что он сильнее российского, но многие клубы обыгрывали наших в еврокубках. Очень много молодых футболистов, можно сказать, что это кузница молодых талантов для их дальнейшего развития в более сильных чемпионатах.

    Можно ли местных болельщиков сравнить с российскими? На наш домашний матч пришло около семи тысяч. В Люцерне, по-моему, столько же. В Лугано стадион поменьше, но он был практически заполнен. Есть группа таких фанатов, которые яростно поддерживают, также жгут файеры, взрывают петарды, но все равно как-то спокойно все проходит, на это не обращают серьезного внимания. Поддержка хорошая, хотелось бы, чтобы в Цюрихе ходило побольше людей, все-таки стадион вмещает порядка 30 тысяч", - сказал Кержаков.

    Источник: Р-Спорт

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    25.02.2016 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 февраля 2016, 13:18

      Для Саши замечательный шанс вспомнить молодость!

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