Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «При Федуне в «Спартак» не вернусь»

    Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое возможное возвращение в московскую команду.

    "При Федуне мое возвращение в "Спартак" исключено. Не знаю, как с его стороны, а с моей – да. "Спартак" уже находится на топ-уровне — по всему. Разве топ-клубами считаются только чемпионы? "Арсенал" сколько уже не брал этот титул? "Спартак" участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы много раз за последние 10 лет. Топ-клуб? Да, это один из топ-клубов", — заявил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 09:34
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 25 февраля 2016, 12:52

      товарищи лошадники и бомжатники валите на... с этой страницы.задолбали гавноеды у вас все время спартак отстой .а кони и бомжи супер так-вот идиоты без спартака вся лига будет отстой

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > апоголлл 25 февраля 2016, 13:28

      эти конебомжовсие прыщавые малолетки соккер загадили, теперь сюда лезут))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      росс 25 февраля 2016, 12:35

      А без Федуна какому ещё дураку РФПЛ ты нужен???!!! Если только есть на свете футбольный Бог, то он должен навечно отлучить этого ................ ОТ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 25 февраля 2016, 10:43

      И Федуна и Карпина - в кайрат!
      Что один не может контролировать процесс в клубе, что второй !
      Братья по ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 февраля 2016, 10:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты и без Федуна не нужен

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 25 февраля 2016, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сам себе сидя на кухне прокомментировал, а затем опрокинул стакан и пошел спать

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Рулон Обоев 25 февраля 2016, 09:55

      Но при любых раскладах в РФПЛ это один из топ клубов. Несмотря на все неудачи. Тут скорее очень много вопросов к менеджменту клуба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      За Питер и ЗЕНИТ. > Black Giz 25 февраля 2016, 13:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Достали свиньи и Карпин

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11