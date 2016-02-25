Карпин: «Веллитон не был алкоголиком, не пил каждый день»

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал от отношении экс-игрока московского клуба Веллитона к тренировкам.

"Мы влияли на Веллитона, пока была возможность. Он не был алкоголиком. Не пил каждый день. Да, бывало, как и у всех. Думаете, только Веллитон, что ли? Кто-то выпивал после каждой игры кружку пива, а кто-то выпивал кружку пива, а потом три виски. Были и такие.

Что значит, Веллитон пропал после двух удачных сезонов? Он пытался, но нельзя играть в футбол, не тренируясь вообще. До какого-то возраста можно компенсировать за счет природных данных, а потом это нужно тренировать. Мягко говоря, на тренировках Веллитон никогда не убивался", – сказал Карпин.