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Карпин: «Веллитон не был алкоголиком, не пил каждый день»

25 февраля 2016, 00:13
4

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал от отношении экс-игрока московского клуба Веллитона к тренировкам.

"Мы влияли на Веллитона, пока была возможность. Он не был алкоголиком. Не пил каждый день. Да, бывало, как и у всех. Думаете, только Веллитон, что ли? Кто-то выпивал после каждой игры кружку пива, а кто-то выпивал кружку пива, а потом три виски. Были и такие.

Что значит, Веллитон пропал после двух удачных сезонов? Он пытался, но нельзя играть в футбол, не тренируясь вообще. До какого-то возраста можно компенсировать за счет природных данных, а потом это нужно тренировать. Мягко говоря, на тренировках Веллитон никогда не убивался", – сказал Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Веллитон Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Aztec58
1456355319
Плюс несправедливая дисква и неблагоприятная атмосфера организованная гинеровской шайкой и прочими сине-бело-голубыми пособниками, ага.
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REDWHITE_
1456379657
после стыка с писклей конифеевской, карьера пошла под откос
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APchelov
1456391835
Как ни статья на спартачную тему, тут же комменты по зенит и цска! Мусольте про своих любимых, ваши проблемы от других не зависят
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