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    Карпин: «Веллитон не был алкоголиком, не пил каждый день»

    Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал от отношении экс-игрока московского клуба Веллитона к тренировкам.

    "Мы влияли на Веллитона, пока была возможность. Он не был алкоголиком. Не пил каждый день. Да, бывало, как и у всех. Думаете, только Веллитон, что ли? Кто-то выпивал после каждой игры кружку пива, а кто-то выпивал кружку пива, а потом три виски. Были и такие.

    Что значит, Веллитон пропал после двух удачных сезонов? Он пытался, но нельзя играть в футбол, не тренируясь вообще. До какого-то возраста можно компенсировать за счет природных данных, а потом это нужно тренировать. Мягко говоря, на тренировках Веллитон никогда не убивался", – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.02.2016 00:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 февраля 2016, 12:17

      Как ни статья на спартачную тему, тут же комменты по зенит и цска! Мусольте про своих любимых, ваши проблемы от других не зависят

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 февраля 2016, 08:54

      после стыка с писклей конифеевской, карьера пошла под откос

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 02:08

      Плюс несправедливая дисква и неблагоприятная атмосфера организованная гинеровской шайкой и прочими сине-бело-голубыми пособниками, ага.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Aztec58 25 февраля 2016, 08:56

      поэтому кони с бомжами и дружат и друг друга шпилят))

      -1
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