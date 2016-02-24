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    Кокорин: «Обговаривали с тренером три позиции для меня»

    Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

    – Вы уже несколько недель в команде. Нравится вам в "Зените"?

    – Все очень нравится, да. Только недавно мы приехали в Петербург, но уже обустроились, потренировались. Так что привыкаем, все отлично.

    – У вас в Лиссабоне была возможность ударить по воротам, но защитник блокировал, потом неприятный момент у своих ворот. Чего не хватило? Тонуса?

    – Хотел пробить, но почему-то передумал, принял неверное решение. А в конце – просто не хотел выбивать мяч вперед, думал сохранить его, но соперник прочитал.

    – На какой позиции вам было бы в "Зените" наиболее комфортно?

    – Мы обговаривали с тренером три позиции – и нападающего, и под нападающим, в том числе слева и справа. А дальше – как ему будет виднее, какой будет схема, так и буду играть, – сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.02.2016 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77

      Truly 25 февраля 2016, 00:07

      Его позиция - на лавке.

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