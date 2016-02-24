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    Кудряшов: «В «Ростове» меня приняли без проблем»

    Новичок "Ростова" Федор Кудряшов поделился своими впечатлениями от перехода в новую команду.

    "Как состоялся мой переход в "Ростов"? К этому все шло. Клубы давно вели переговоры. Еще прошлым летом "Ростов" мог арендовать меня, но не хватило времени, чтобы оформить документы. А зимой ростовчане выкупили меня у "Терека". В моем контракте был пункт, который позволял это сделать. В новой команде меня приняли без проблем, объяснили необходимые вещи. Сейчас в "Ростове" собрался отличный коллектив, совершенно нет никакого напряжения.

    Раньше вместе с Джанаевым выступали за "Спартак", потом за "Терек". Очень хорошо знаю Сослана. Он стал более серьезным. Сейчас это настоящий профессионал. В "Ростове" он тренируется больше всех, последний уходит с поля.

    Был ли разговор один на один с Бердыевым? Да. Это произошло в первые дни после перехода. Посидели, обсудили сотрудничество. Он рассказал, чего хочет от меня на поле. Теперь все зависит от меня", - сказал Кудряшов.

    Напомним, что 28-летний Кудряшов перешел в "Ростов" из "Терека" этой зимой за 2 миллиона евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.02.2016 17:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 19:37

      Снова будешь косилкой работать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 24 февраля 2016, 18:58

      нормальный мужик все по делу сказал не то что эта бразильская.............не успел уйти а уже лижет г......н.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 февраля 2016, 18:26

      Ростов-чемпион

      -1
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