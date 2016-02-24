Жоаозиньо: «В матче против «Спарты» нам нужно сыграть так, как мы можем»

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты".

"В Праге у нас надолго исчез контроль над мячом. Мы никак не могли выйти из-под прессинга, очень часто начинали атаки, стоя спиной к воротам.

Мяч в основном летал по воздуху, а "Спарта" сделала все, чтобы игра шла именно так — постоянные забросы, много передач верхом вместо присущего нам быстрого паса. С футболом у нас в итоге возникли очень серьезные проблемы.

В ответном матче нам необходимо сыграть так, как мы можем. Это главное. А еще надо быть более злыми на поле. В Краснодаре все будет иначе. Дома играть проще. "Спарта" это доказала", – сказал Жоаозиньо.

Матч "Краснодар" - "Спарта" состоится 25 февраля. Напомним, что в первом поединке "Краснодар" уступил на выезде со счетом 0:1.