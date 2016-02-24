Евдокимов прокомментировал победу «Газовика» в Кубке ФНЛ

Главный тренер "Газовика" Роберт Евдокимов доволен победой своей команды в Кубке ФНЛ.

"Выиграть Кубок ФНЛ очень почетно. Мы готовимся к играм в сезоне и провели здесь четыре очень интересных матча. Они нам помогут при подготовке к первенству. Другое дело, что немного устали, проведя за такой короткий промежуток времени столько матчей.

Но если говорить о качестве футбола в сегодняшнем матче, то нам помешало плохое поле. Обе команды показали упрощенный футбол. Будут ли поощрения игрокам? График у нас не меняется. Мы 26-го улетаем, а накануне проведем еще одну товарищескую игру", — прокомментировал победу Евдокимов.