Тельо: «Доволен своим первым месяцем в «Фиорентине»

Нападающий "Барселоны" Кристиан Тельо заявил, что он доволен своим переходом в "Фиорентину".

"Я доволем тем, как сложился мой первый месяц в "Фиорентине". Я быстро адаптировался в городе и команде. Я рад, что забил гол в ворота "Аталанты", но главное, что мы сумели победить. Нашей целью является попадание в Лигу чемпионов, но сейчас мы не думаем об этом. Нам предстоит сложный матч с "Тоттенхэмом" в Лиге Европы. Если мы сумеем забить гол, то у нас будут хорошие шансы на выход в 1/8 финала", - сказал Тельо.

Напомним, что Тельо выступает за "Фиорентину" на правах аренды. Летом у итальянцев будет право выкупить трансфер игрока. 24-летний форвард перебрался в "Фиорентину" в январе, провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.