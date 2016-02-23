Орье может вернуться в состав «ПСЖ»

Ивуарийский защитник "ПСЖ" Серж Орье в ближайшее время может быть возвращен в основной состав клуба.

Напомним, что футболист был отправлен в молодежный состав, после того, как позволил себе ряд оскорбительных высказываний о главном тренере Лоране Блане и партнерах по команде.

Впрочем, Блан настаивает на возвращении игрока, так как рассчитывает на него в матчах Лиги чемпионов. Также многие футболисты "ПСЖ" простили Орье и хотят, чтобы он вернулся.

Впрочем, судьба игрока будет решаться на встрече между президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи и владельцем команды шейхом Мохаммедом бен Хамадом Аль-Тани.

Стоит отметить, что Орье длительное время не мог правильно записать извинения со своей стороны. Футболист не сумел записать речь после первых трех попыток. В итоге, Аль-Хелайфи пришел в ярость, сломал дверь в комнате и пообещал никуда не выпускать Орье до тех пор, пока он не справится с записью.