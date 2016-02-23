Агент Селезнева: «Селезнева не смущает переезд в Россию»

Агент нападающего "Днепра" Евгения Селезнева Вадим Шаблий подтвердил информацию о том, что его клиент близок к переезду в Россию.

- Я скажу так: он действительно близок к "Кубани", но данный момент все находится все еще на стадии переговоров. Все будет окончательно ясно в ближайшие дни.

- Если футболист готов к переходу в "Кубань", то можно спросить о его мотивах: зачем это Селезневу?

- У него заканчивается контракт с "Днепром" через четыре месяца. Ему надо принимать решение. Он должен страховать себя контрактом. Во-вторых, есть фактор чемпионата. Думаю, в России он хорошо себя проявит.

- Евгений не смущает тот факт, что это именно Россия?

- Если бы смущал, значит, мы не вели бы переговоров. Прежде всего он футболист, и только потом уже какая-то политика у него, правильно? Он понимает, что он игрок национальной сборной Украины, и он хочет играть за сборную, сыграть в ее составе на чемпионате Европы. Но я же говорю – обстоятельства вот такие, как есть.

- "Кубань" находится на предпоследнем месте в чемпионате, в зоне вылета.

- Ничего. Там хорошие футболисты, так что я считаю, что это – временное явление. В прошлом году в период зимнего перерыв "Кубань" была на третьем месте.

- Разговаривал ли Евгений с главным тренером "Кубани" Сергеем Ташуевым?

- Да, Селезнев разговаривал с ним. Ташуев заинтересован в футболисте.

- Какая позиция "Днепра" в вопросе возможного перехода Селезнева? Ведь контракт все еще не закончился.

- На данный момент мы договариваемся с "Днепром". Особых затрудненностей в переговорах нет. Мы ведем диалог, обговариваем все условия.

Ранее сообщалось о том, что Селезнев подпишет с "Кубанью" трехлетний контракт. Позже стало известно, что соглашение будет подписано в формате "1+1".