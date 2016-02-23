Ван Гаал: «Противоречивый штрафной «МЮ» позаимствовал у «Мидтьюлланда»

Второй гол "Манчестер Юнайтед" в ворота "Штрусбери", забитый Хуаном Матой, вызвал много споров в Англии, но, по словам главного тренера Луи ван Гаала, он не является нарушением правил.

Более того, голландец подтвердил, что прием был позаимствован у "Мидтьюлланда", который обыграл "МЮ" в рамках Лиги Европы.

По его словам, он сам был в гневе после матча, поскольку считал такой штрафной нарушением, но португальские рефери тогда убедили его в том, что такой прием допустим, и он поручил своим подопечным поступить также.

"Мы научились этому штрафному после анализа матча с "Мидтьюлландом". Мы увидели, как они делают, и нам показалось, что это офсайд. Мы спросили португальских рефери после матча, и они сказали, что так можно делать.

Этому мы научились у "Мидтьюлланда", и сегодня мы забили благодаря нашему опыту", - сказал ван Гаал.