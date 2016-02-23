Ярошик: «Если Давыдов выучит чешский или английский, проблем с вливанием в коллектив «Млады-Болеслав» не возникнет»

Бывший полузащитник ЦСКА и "Челси" Иржи Ярошик считает, что у нападающего Дениса Давыдова есть реальный шанс показать себя в Чехии.

"Команда борется за призовые места, в ней собраны хорошие футболисты, доверяют молодежи, но спартаковцу сразу будет тяжело пробиться в основу. Читал, что Давыдов – один из больших российских талантов, поэтому ему дадут шанс показать себя в Чехии. Давыдову нужно знать чешский или английский язык, и тогда у него проблем с вливанием в коллектив не возникнет. "Млада-Болеслав" – дружная команда, у меня там много знакомых. Гарантирую, что Дениса хорошо приняли в новом клубе.

В таком возрасте надо играть и играть. Чем больше выходят на поле, тем сильнее они становятся, все это идет в карьерную копилку. Смена чемпионата всегда идет на пользу футболисту – новые эмоции, цели. Для молодого парня лучше сыграть 30 матчей в чемпионате Чехии, чем сидеть весь сезон в России на скамейке запасных и выходить от случая к случаю", - сказал Ярошик.