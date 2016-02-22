Слуцкого знают в Европе,но скоро его узнают в мире,такого ни один тренер
СССР и РФ ещё не завоевал. Но я настаиваю,чтобы Слуцкий остался в ЦСКА и
прошу Е.Л.Гинера принять все необходимые меры-оставить Слуцкого в ЦСКА.
Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка рассказал, что рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий хорошо известен во всей Европе.
– Вы знакомы с Леонидом Слуцким?
– Лично, к сожалению, нет. Но я в курсе, какой он талантливый специалист. Одновременно тренировать сильный российский клуб и национальную сборную – очень круто! Слуцкий известен не только в России – во всей Европе знают, что он прекрасно подкован в тактическом плане. Так что можете быть спокойны за будущее ЦСКА и сборной России.