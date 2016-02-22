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    Каранка: «Слуцкого знают во всей Европе»

    Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка рассказал, что рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий хорошо известен во всей Европе.

    – Вы знакомы с Леонидом Слуцким?

    – Лично, к сожалению, нет. Но я в курсе, какой он талантливый специалист. Одновременно тренировать сильный российский клуб и национальную сборную – очень круто! Слуцкий известен не только в России – во всей Европе знают, что он прекрасно подкован в тактическом плане. Так что можете быть спокойны за будущее ЦСКА и сборной России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2016 18:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2016, 11:18

      Слуцкого знают в Европе,но скоро его узнают в мире,такого ни один тренер
      СССР и РФ ещё не завоевал. Но я настаиваю,чтобы Слуцкий остался в ЦСКА и
      прошу Е.Л.Гинера принять все необходимые меры-оставить Слуцкого в ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 23 февраля 2016, 16:36

      И тебя все послушали))))

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 февраля 2016, 23:15

      Чтото много высказываний от Каранки в последнее время!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 февраля 2016, 22:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он путает его с Гинером. Тот и его купил.

      -6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 февраля 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто его спрашивал? И за сколько?

      -5
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Aztec58 24 февраля 2016, 19:17

      лол. а тебя е*бет?) иди радуйся 3-3 с шерифом своей недоделанной команды во главе с супер тренером.

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