Каранка: «Муса просто создан для АПЛ»

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка считает, что нападающему ЦСКА Ахмеду Мусе стоит перейти в один из клубов АПЛ.

– Армейцы с трудом удержали своего ведущего форварда – Ахмеда Мусу. Его очень хотел купить "Лестер"...

– Муса просто создан для АПЛ! Конечно, в Англии всегда сложно адаптироваться. Но лучшие игроки должны играть в лучших чемпионатах Европы.

– Муса никогда не входил в сферу интересов "Мидлсбро"?

– Тут есть одна проблема – у нас не хватит денег на Мусу (смеется). Задача "Мидлсбро" – выйти в АПЛ. Тогда и можно будет говорить о серьезных трансферах.

– Но, подытоживая, вы считаете, что Мусе стоит покинуть ЦСКА?

– Да. Разумеется, ЦСКА – отличный клуб, играет в Лиге чемпионов. Но Ахмеду пора выступать в топовом чемпионате. "Лестер" – прекрасный вариант для Мусы. Как, впрочем, и любой другой клуб из первой пятерки АПЛ.