Бывший президент «Барселоны» провоцирует Роналду в Facebook

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта после матча 25-го тура Примеры между "Малагой" и "Реалом" (1:1) разместил на своей странице в Facebook провокационный пост, который касается нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

Мем, на котором изображен португальский футболист, сопровожден подписью "Знаю, почему не реализовал пенальти, но не скажу об этом".

Напомним, ранее Роналду аналогичным образом прокомментировал розыгрыш пенальти в исполнении Лионеля Месси и Луиса Суареса.