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Бывший президент «Барселоны» провоцирует Роналду в Facebook

22 февраля 2016, 14:02
4

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта после матча 25-го тура Примеры между "Малагой" и "Реалом" (1:1) разместил на своей странице в Facebook провокационный пост, который касается нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

Мем, на котором изображен португальский футболист, сопровожден подписью "Знаю, почему не реализовал пенальти, но не скажу об этом".

Напомним, ранее Роналду аналогичным образом прокомментировал розыгрыш пенальти в исполнении Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Барселона Реал Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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ЖОРРО
1456151737
Ахаххаха....да он шутник) Ждём реакцию КриРо)
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кто там
1456152898
что не так с Барселоной? комплексы по поводу роста или что? мне т конечно пофиг на реал, но тут новости бывают только о том как члены барсы отзываются не лестно о реале, а не наоборот. И как то странно, автозамена на большую букву в случае Барселоны произошла, а в случае реала нет =)
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