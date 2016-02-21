«Рома» - «Палермо». Смотреть онлайн

"Рома", после прихода Лучано Спалетти, в чемпионате уступила лишь "Ювентусу", а после этого выдала серию из четырех побед подряд. "Палермо" едет в Рим в статусе абсолютного аутсайдера, но с мотивацией остановить "волков".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Рома" - "Палермо" в 22:45. Не пропустите!