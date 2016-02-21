Гершкович: «Пеллегрини? В России есть шесть-семь тренеров, которые могли бы возглавить «Зенит»

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович считает, что "Зенит" способен возглавить отечественный специалист.

– На сегодняшний день Пеллегрини, безусловно, принадлежит к числу выдающихся европейских тренеров. Даже несмотря на те очевидные трудности, с которыми он столкнулся сейчас в "Манчестер Сити". Однако, как вам хорошо известно, я являюсь сторонником того, чтобы на высшем клубном уровне у нас в стране работали именно отечественные специалисты. Убежден, что сегодня в России есть шесть-семь тренеров, которые могли бы справиться с этой работой ничуть не хуже маститых иностранцев.

– Было бы крайне любопытно услышать конкретные фамилии…

– Это было бы не совсем корректно с моей стороны. Так или иначе, тренерский мир в нашей стране тесен. Особенно если мы говорим о высшем футбольном эшелоне. Все эти фамилии вам и без меня хорошо известны. Среди них есть как и молодые тренеры, так и уже опытные наставники.

– В этом списке фигурирует Сергей Богданович Семак?

– Безусловно, он – один из несомненных претендентов на эту роль, если мы говорим об этом с точки зрения перспективы. Все же Сергею еще нужно немного набраться опыта. Однако все необходимые предпосылки для работы главным тренером у него есть. В том числе и в питерском клубе. Другое дело, что "Зенит" на сегодня вряд ли может позволить себе взять тренера "на перспективу". Во главу угла в Санкт-Петербурге поставлен результат. Именно поэтому взор руководителей устремлен сегодня в сторону готовых вариантов топ-уровня, как в случае с Пеллегрини.