Туран: «Всегда хотел играть ни за «Челси», ни за «МЮ», а за «Барселону»

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, перешедший в стан сине-гранатовых из "Атлетико", заявил, что не рассматривал других вариантов когда покидал "матрасников" и всегда хотел играть за каталонцев.

"Я всегда мечтал играть за "Барселону". Ни за "Челси", ни за "Манчестер Юнайтед", а за "Барселону". Надеялся, что однажды я сыграю за "Барсу", стану частью этой команды.

Благодаря господу мои мечты воплотились реальность. И сейчас я наслаждаюсь игрой за одну из лучших в мире команд. Я испытываю меньше давления при игре за "Барселону", в "Атлетико" было иначе. Мне не нужно ничего и никому доказывать", - сказал Туран.