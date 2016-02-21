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  • Туран: «Всегда хотел играть ни за «Челси», ни за «МЮ», а за «Барселону»

Туран: «Всегда хотел играть ни за «Челси», ни за «МЮ», а за «Барселону»

21 февраля 2016, 17:34
2

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, перешедший в стан сине-гранатовых из "Атлетико", заявил, что не рассматривал других вариантов когда покидал "матрасников" и всегда хотел играть за каталонцев.

"Я всегда мечтал играть за "Барселону". Ни за "Челси", ни за "Манчестер Юнайтед", а за "Барселону". Надеялся, что однажды я сыграю за "Барсу", стану частью этой команды.

Благодаря господу мои мечты воплотились реальность. И сейчас я наслаждаюсь игрой за одну из лучших в мире команд. Я испытываю меньше давления при игре за "Барселону", в "Атлетико" было иначе. Мне не нужно ничего и никому доказывать", - сказал Туран.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Манчестер Юнайтед Челси Туран Арда
Комментарии (2)
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evgeniykaras
1456071230
Отлично сказал! "Мне не надо ни чего ни кому доказывать" Мол перешел в одну из лучших команд можно и раслабиться! Вообще не понял человека, ни Челси ни МЮ, а если летом его продадут в тот же МЮ или Челси, что он будет говорить? Что всегда мечтал играть за эти гранды, а в Барсе ему было плохо! Мне так нравятся футболисты такие сука ублюдки и вруны!
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