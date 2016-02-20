Глава профсоюза футболистов: «Дело Игнатьева» прекращено после примирения двух сторон»

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев и краснодарский клуб урегулировали возникшие споры насчет расставания.
– "Дело Игнатьева" прекращено после примирения двух сторон – Владислав и "Кубань" нашли точки взаимопонимания. Результатов экспертизы стороны не стали дожидаться.
– Трудовую книжку футболисту отдадут?
– Надеюсь, теперь с этим проблем не будет.
– Получается, палата по разрешению споров дальше дело рассматривать не будет?
– Верно, только стороны должны передать в Палату копию соглашения.
– Довольны тем, как все завершилось?
– Да, как и Игнатьев. Но можно было не доводить до публичного оглашения ситуации. Клуб мог понять свою неправоту сразу.
Источник: «Спорт-Экспресс»