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    Булавин: «Летом «Зениту» нужно будет искать замену Кришито и Витселю»

    Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин прокомментировал переход в петербургскую команду защитника "Црвены Звезды" Вукашина Йовановича и поделился мнением о будущей летней трансферной кампании сине-бело-голубых.

    "Несмотря на то что Йованович являлся игроком основного состава "Црвены Звезды", в ближайшее время не стоит ожидать его в основном составе "Зенита". Это покупка на перспективу. "Зенит" очень прилично укомплектован. Молодому игроку будет трудно пробиться. У "Зенита" есть вторая команда, играющая в ФНЛ. Возможно, первое время Йованович будет выступать там. Если хорошо себя проявит, то будет переведен в первую команду.

    Думаю, с покупкой Йовановича зимняя трансферная кампания "Зенита" завершена. А вот летом, возможно, команду покинет Доменико Кришито и Аксель Витсель. Нужно будет искать им замену", – отметил Булавин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2016 18:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +407

      18JG 20 февраля 2016, 21:03

      Помимо них нам нужно будет взять АПЗ и ЦЗ. Не Йовановича же ставить сразу, в самом-то деле.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux > 18JG 20 февраля 2016, 22:52

      И думать, как-так середина таблицы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > Polilux 21 февраля 2016, 10:08

      Где там сейчас "Динамо"? :(

      0
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 20 февраля 2016, 20:44

      Халк,Витсель,Данни,Кришито,Лоб
      ертс(Нэту) и конечно меньше всего хотелось бы потерять Гарая((((((((((((

      0
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      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > ТОПТЫГИН 20 февраля 2016, 22:50

      В следующем сезоне-в топку.

      0
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