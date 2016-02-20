Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чемпионшип. «Бернли» обыграл «Ротерхэм» и другие результаты

    В матче 32-го тура Чемпионшипа "Бернли" обыграл "Ротерхэм" со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли точный удар Сэма Вокса с пенальти и гол Скотта Эрфилда.

    В других встречах тура "Болтон" и "КПР" сыграли вничью, "Брентфорд" оказался слабее "Дерби", "Фулхэм" разгромил "Чарльтон", "Хаддерсфилд" одолел "Вулверхэмптон", "Милтон" уступил "Бристоль Сити", "Престон" оказался сильнее "Шеффилд Уэнсдэй", "Кардифф" нанес разгромное поражение "Брайтону".

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур

    Бернли – Ротерхэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вокс (с пенальти), 27; 2:0 – Эрфилд, 88.

    Болтон – Куинз Парк Рейнджерс – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кло, 69.

    Брентфорд – Дерби – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джадж, 52; 1:1 – Хендрик, 80; 1:2 – Кристи, 83; 1:3 – Мартин, 90+5.

    Милтон – Бристоль Сити – 0:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Коджия, 45; 0:2 – Коджия, 60.

    Престон – Шеффилд Уэнсдэй – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гарнер, 73.

    Удаление: Форестьери, 66.

    Фулхэм – Чарльтон – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кэирни, 32; 2:0 – Мэдл, 59; 3:0 – Кэирни, 78.

    Хаддерсфилд – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уэллс, 79.

    Кардифф – Брайтон – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Уиттингем, 16; 2:0 – Пилкингтон, 19; 3:0 – Иммерс, 30; 3:1 – Стивенс, 55; 4:1 – Уиттингем, 66 (с пенальти).

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11