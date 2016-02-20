Кобелев: «Динамо» не может забить в пустые ворота»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев остался недоволен уровнем реализации моментов в матче с ЦСКА (1:2).

"Что было позитивного? Очень много моментов в первом тайме. Должны были пять забивать. Конечно, это напрягает очень давно. Даже в пустые ворота не можем забить. Так в футбол играть нельзя. Не хватило, может, легкости. Но это же исполнительское мастерство. Нужно оттачивать его на каждой тренировке, что мы и делаем.

С такими командами, как ЦСКА, нельзя делать нелепых ошибок. Сначала ошибка вратаря, потом – защитника. Если бы соперник забивал после хороших комбинаций – другое дело. А проиграть из-за своих ошибок вдвойне неприятно.

Количество моментов никто не считает, считают число забитых мячей. Поэтому нам нужно переключиться с создания моментов на забитые мячи", — заключил Кобелев.