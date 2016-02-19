Агент Тарасова опроверг информацию о штрафе со стороны «Локомотива»

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Олег Артемов не подтвердил информацию о том, что его клиент был оштрафован клубом за свой поступок после матча Лиги Европы с "Фенербахче".

"Не подтверждаю информацию о штрафе. Эта информация действительности не соответствует. Не знаю, кому и для чего вбрасывать в СМИ подобные новости.

Вокруг этой истории слишком много шума и слухов. Необходимо дождаться решения дисциплинарного комитета УЕФА 17 марта", – сказал Артемов.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" оштрафовал Тарасова на 300 тысяч евро.