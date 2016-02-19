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  • Ловчев: «Краснодар» со «Спартой» играл в довольно странный футбол»

Ловчев: «Краснодар» со «Спартой» играл в довольно странный футбол»

19 февраля 2016, 14:21
3

Экс-игрок московского "Спартака", известный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал игру "Краснодара" в первом матче 1/16 Лиги Европы против пражской "Спарты" (0:1).

"Это был довольно странный футбол в исполнении "Краснодара". Как будто опять увидел команду начала сезона, когда у "быков" не шла игра и они провалились в середину таблицы лиги. В пражском матче увидел признаки футбола начала года – заметно, что команда не наиграна: то мяч не так отскочит, то Петров в первом тайме падал… Много мелочей, которые говорят, что ноги у ребят пока не готовы. Здесь все понятно.

Непонятно другое – во что играл "Краснодар" большую часть матча, если соотношение ударов к исходу часа матча стало 14:0 в пользу чехов? Это уже не проблема первого матча. Это значит, что просто не так выстроили игру или не выполняли то, что просит Кононов. Получают мяч – и разворачивают атаку назад, нет риска, острых решений. Так "Краснодар" не играет, обычно команда старается не только контролировать мяч, но и делать это, продвигаясь вперед. Здесь временами я видел желание отдать пас ради паса, чтобы только не потерять мяч. В этой ситуации отметить могу только вратаря Диканя. Отрицательных героев больше", - заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Лига Европы Спарта Краснодар Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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007R
1455884623
Ели бегал
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Aztec58
1455890056
Удары были просто чешские графики их не считали, ага.
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Aztec58
1455890211
Блин, Краснодар сыграл так, как позволил соперник, когда Спарта позволила, то Краснодар даже прибрал инициативу, ага. Короче, Спарта была сильнее.
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