Колыванов: «Кротов – будущее российского футбола»

Бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов заявил, что верит в предметный интерес "Ромы", дортмундской "Боруссии" и других европейских клубов к полузащитнику команды из столицы Башкортостана Александру Зинченко, а также отметил молодого нападающего "уфимцев" Вячеслава Кротова.

"Верю. Он ведь при мне начал проходить в состав. Робость, конечно, поначалу чувствовалась. Но и потенциал чувствовался: парень с хорошей левой ногой, с дриблингом, скоростью… Ему нужно было только обрасти мясом, окрепнуть, почувствовать премьер-лигу. И сейчас Саша играет очень прилично.

Да и вообще состав у "Уфы" неплохой. Незадолго до моей отставки пришел Вячеслав Кротов из дубля "Спартака", сейчас выходит в стартовом составе. Тоже талант виден. Жаль, не хватило времени с ним поработать. Думаю, Кротов — будущее нашего футбола", - сказал Колыванов.