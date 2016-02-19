Бузникин: «Спарта» могла забить «Краснодару» и больше»

Глава селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал поражение "быков" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты" (0:1).

"Что скрывать? Нам матч не удался. Мы выглядели неважно, "Спарта" была быстрее нас и заслуженно победила, могли, правда, и больше забить. Но результат (0:1) более-менее, оставляет нормальные шансы, ничего не потеряно. Нужно готовиться к следующему матчу, проведя анализ. О причинах такой игры не готов рассуждать. Нам не удалась комбинационная игра, у нас было мало подходов, практически не было голевых моментов, что бывает достаточно редко", - отметил Бузникин.