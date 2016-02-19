Харгривз: «Не вините ван Гаала, вините Мойеса»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз прокомментировал поражение команды в матче 1/32 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда".

"Не думаю, что в ближайшее время что-то изменится, но нынешнее состояние клуба – не вина ван Гаала, это дело рук Дэвида Мойеса.

Клубу пора признать фиаско в том, что касается подбора игроков. Лучшие футболисты больше не переходят в "МЮ". Лучшие – в "Сити", "Челси" или "Арсенале".

"Манчестер Юнайтед" нужно спросить себя: "в каком направлении мы движемся? Как мы играем? И какая там у нас философия?"