Мамаев: «Мы ехали в Прагу за положительным результатом»

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Спарты" (0:1).

"С чего вы взяли что игра не пошла с самого начала? Итоговый счет нас не устраивает. По игре сложно что-то сказать. Мы ехали в Прагу за положительным результатом. В этом нет трагедии. Тренеры нас подготовят, сделаем выводы. Постараемся добиться результата.

Ожидали, ли мы такой активной игры от "Спарты"? Да, ожидали, смотрели много матчей "Спарты". Видели, что соперник старается прессинговать дома. Не всегда принимали правильные решения. Только в последние 15 минут стали контролировать игру – до этого преобладали эмоции", - сказал Мамаев.

Ответный матч "Краснодар" - "Спарта" состоится 25 февраля.