Гинер по-прежнему верит в Витиньо

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что бразильский форвард Витиньо, который отдан в аренду "Интернасьоналу", еще будет полезен его команде.

"Рассчитываю ли в будущем на Витиньо? Да. Все равно считаю его звездой. Он вернется и, уверен, будет приносить здесь пользу", - сказал Гинер.

Напомним, что 22-летний Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году из "Ботафого" за 9,5 миллионов евро. Впрочем, форвард не сумел проявить себя в армейском клубе, сыграв 24 матча и забив всего 1 гол.