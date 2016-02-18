Тарасов оштрафован на 300 тысяч за футболку с Путиным

Стала известна сумма взыскания с полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, которое наложило на него руководство клуба.

Тарасов оштрафован на 300 тысяч евро за демонстрацию майку с изображением президента РФ Владимира Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2).

Кроме того, из его зарплаты будут удержаны все возможные бонусы, которые футболист мог получить за февраль. Напомним, что Тарасов может быть также наказан со стороны УЕФА дисквалификацией на 8-10 матчей.

Ранее сообщалось, что Тарасов надел эту майку по совету президента клуба Ольги Смородской.