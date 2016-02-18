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Тарасов оштрафован на 300 тысяч за футболку с Путиным

18 февраля 2016, 21:24
20

Стала известна сумма взыскания с полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, которое наложило на него руководство клуба.

Тарасов оштрафован на 300 тысяч евро за демонстрацию майку с изображением президента РФ Владимира Путина после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:2).

Кроме того, из его зарплаты будут удержаны все возможные бонусы, которые футболист мог получить за февраль. Напомним, что Тарасов может быть также наказан со стороны УЕФА дисквалификацией на 8-10 матчей.

Ранее сообщалось, что Тарасов надел эту майку по совету президента клуба Ольги Смородской.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Фенербахче Тарасов Дмитрий Смородская Ольга
Комментарии (20)
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fakel-vrn
1455821397
этот штраф окупится при очередном докладе тарасова в кабинете у смородской
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никита голоян
1455823682
лучше иметь дело с врагами,чем с дураками,от первых хотя бы знаешь чего ждать)))
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Spikul
1455824753
А что такого, что он надел майку с Путиным? Там что были написаны какие то лозунги против турции или провокации? Бред полный! Не нравится патриотизм, переносите матч в другую страну. Долбанное уефа.
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буба спб
1455825450
самая дорогая футболка однако
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rad
1455827938
Во первых понятно что будет платить сама Смородская, и та не со своего кармана(оговаривалось заранее).Ну и кого то надо было пустить под откос,-кого как не Локо).Тарасов же большим умом никогда не отличался,но сообразительностью-ну Да)
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moppert
1455828145
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slavа0508
1455844338
А почему оштрафован???? Что Путин у нас запрещёный пересонаж в европе с маленькой букбы спецально,,,,????А в Турции за ихи дела я бы не Путина а что похлеще написал
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loko-the_best
1455845898
Официально не получит) Но Оля старшая точно возместит ущерб)
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REDWHITE_
1455863405
майку с конем или бомжем надо надевать
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APchelov
1455897299
Как говорил Шарапов - самое дорогое на свете - глупость, за неё приходится дорого платить
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