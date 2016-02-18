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    Алханов: «Не знаю, почему «Удинезе» отказался играть с «Тереком»

    Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов прокомментировал факт отказа "Удинезе" от товарищеского матча с его командой.

    "Не знаю, по какой причине "Удинезе" отказался с нами играть. Но факт остается фактом. Вообще на этих сборах уже столько матчей сорвалось… "Удинезе" – не первый случай. Может быть, мы не туда поехали? Не знаю…

    Именно с "Тереком" отказываются играть? Да нет, причем здесь "Терек"? Просто в Италии идет чемпионат, вот они и отказались, видимо. Соперника найти сложно. Какие претензии к "Удинезе"? Я на месте нахожусь, команда на сборе. Был бы с "Тереком", может быть, на сборе все и решили", - сказал Алханов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2016 19:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      RJM555 20 февраля 2016, 10:40

      "не взяли на рыбалку", была такая картина в учебнике 5-го класса...........старик обиделся.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 февраля 2016, 22:31

      Они боятся микрофона товарища Кадырова

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 18 февраля 2016, 20:43

      У чеченцев проблема с репутацией...

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > Бомбардиръ 19 февраля 2016, 16:33

      наша репутаыия в европе выше чем ваша

      1
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