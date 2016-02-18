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  • Литманен: «Уверен, что ван Гаал – именно тот тренер, который нужен «МЮ»

Литманен: «Уверен, что ван Гаал – именно тот тренер, который нужен «МЮ»

18 февраля 2016, 10:48

Легендарный форвард "Аякса", "Барселоны" и "Ливерпуля" Яри Литманен уверен, что руководству "Манчестер Юнайтед" не следует торопиться с увольнением Луи ван Гаала с тренерского мостика клуба.

"Есть много причин, почему сейчас дела у "Манчестера" идут так, как идут. Все помнят годы величия клуба, когда им 25 лет руководил Алекс Фергюсон, но сейчас тренерский штаб не располагает подбором футболистов такого уровня, который был у Фергюсона. Сейчас в "МЮ" есть ряд талантливых молодых игроков, которые смогут вырасти в больших звезд, но через несколько лет. Я видел несколько игр текущего сезона Премьер-лиги и не могу сказать, что они выглядели плохо.

Чтобы говорить конкретно, нужно находиться внутри клуба. Но я не думаю, что после 25 лет работы Фергюсона руководство понимает, как правильно менять тренеров. У них просто нет опыта в этом. Попробовали поработать с Мойесом, выдержали месяцев восемь или что-то около этого. Результаты "МЮ" были не очень хорошими - пришлось расставаться. Теперь же они пригласили опытного специалиста, но и ему надо дать два-три года, чтобы добиться чего-то весомого.

Я уверен, что Ван Гаал – именно тот тренер, который нужен клубу. Посмотрите на пятерку топ-тренеров: Моуринью был уволен из "Челси", Пеллегрини покинет "Манчестер Сити" в конце сезона, Анчелотти уже договорился с "Баварией", Бенитеса "попросили" из "Реала", Клопп трудоустроился в "Ливерпуле". Было бы сумасшествием расстаться с Ван Гаалом сейчас. Да, все поменяется, но "МЮ" надо что-то делать в этом направлении", - считает Литманен.

Напомним, что уже в феврале "Манчестер Юнайтед" может возглавить Жозе Моуриньо.

Полное интервью с Яри Литманена вы можете прочитать на страницах "Бомбардира".

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Литманен Яри ван Гаал Луи
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