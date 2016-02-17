Оланаре: «Мы с Мусой – лучшие друзья в сборной Нигерии»

Новичок ЦСКА нападающий Аарон Оланаре дал первое интервью после подписания договора аренды с московским клубом.

– Аарон, добро пожаловать в ПФК ЦСКА! Ты уже потренировался немного с командой, какие впечатления?

– Во-первых, должен сказать спасибо всем в клубе за то, что так хорошо приняли меня. Я давно этого хотел, мне всегда нравилась эта команда, и вот наконец я оказался в ней.

– Что скажешь про уровень футболистов?

– Все ребята — большие мастера, и уже успели набрать отличную форму после паузы. Но я не удивлен, потому что давно внимательно слежу за командой. Видел немало матчей даже в Китае.

– Почти все иностранные игроки, когда приезжают в Россию, отмечают первым делом, что против российских защитников невероятно трудно играть.

– Ну, это я и до прихода знал. Конечно, я не думаю, что сразу же начну забивать по три за игру, но все-таки, мне кажется, у меня есть представление о том, как надо действовать. По крайней мере, кое-какие важные выводы по тем нескольким тренировкам в команде для себя я уже сделал.

– У нас играет твой земляк, Ахмед Муса. Нет сомнений, что это большой плюс для тебя.

– О, я безумно этому рад! Ахмед классный парень, мы и в сборной Нигерии с ним лучшие друзья. Он, кстати, тоже очень рад моему приходу. Уверен, рядом с ним мои дела пойдут еще лучше, – сказал Оланаре.